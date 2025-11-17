Нападающий «Северстали» Лишка: Овечкин по-любому заслуживает памятник

Нападающий «Северстали» Адам Лишка заявил, что среди действующих российских хоккеистов достоин памятника форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«По-любому памятник заслуживает Александр Овечкин. Он добился больших достижений. Забросил в НХЛ больше всех шайб. Конечно, и в СССР, и в России было огромное количество хороших хоккеистов, но из современных — Овечкин», — приводит слова Лишки Legalbet.

В апреле 2025 года 40-летний Овечкин побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. Всего на счету Александра 902 гола за всю карьеру в НХЛ. В текущем сезоне россиянин набрал 14 (5+9) очков в 18 встречах регулярного чемпионата.