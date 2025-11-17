Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Северстали» Лишка: Овечкин по-любому заслуживает памятник

Нападающий «Северстали» Лишка: Овечкин по-любому заслуживает памятник
Комментарии

Нападающий «Северстали» Адам Лишка заявил, что среди действующих российских хоккеистов достоин памятника форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«По-любому памятник заслуживает Александр Овечкин. Он добился больших достижений. Забросил в НХЛ больше всех шайб. Конечно, и в СССР, и в России было огромное количество хороших хоккеистов, но из современных — Овечкин», — приводит слова Лишки Legalbet.

В апреле 2025 года 40-летний Овечкин побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. Всего на счету Александра 902 гола за всю карьеру в НХЛ. В текущем сезоне россиянин набрал 14 (5+9) очков в 18 встречах регулярного чемпионата.

Материалы по теме
Овечкин забил 900-й гол в НХЛ! А когда он покорял другие юбилейные отметки?
Видео
Овечкин забил 900-й гол в НХЛ! А когда он покорял другие юбилейные отметки?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android