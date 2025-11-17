«Шанхайские Драконы» всухую обыграли «Сибирь», у новосибирцев 13-е поражение кряду

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 17 ноября, в Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали гости со счётом 3:0.

На 21-й минуте нападающий Гейдж Куинни забил первый гол и вывел китайский клуб вперёд. На 26-й минуте Куинни оформил дубль. На 51-й минуте форвард Ник Меркли забросил третью шайбу в ворота хозяев и установил окончательный счёт — 3:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Для новосибирского клуба это поражение стало уже 13-м подряд.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 27 матчей, в которых набрала 17 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхайские Драконы» с 30 очками после 26 встреч располагаются на шестой строчке Западной конференции.