Главная Хоккей Новости

Сибирь – Шанхайские Драконы, результат матча 17 ноября 2025 года, счет 0:3, КХЛ 2025/2026

«Шанхайские Драконы» всухую обыграли «Сибирь», у новосибирцев 13-е поражение кряду
Комментарии

Сегодня, 17 ноября, в Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали гости со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Куинни (Лабанк, Меркли) – 20:11 (5x5)     0:2 Куинни (Спунер, Лабанк) – 25:36 (5x4)     0:3 Меркли (Куинни, Спунер) – 50:41 (5x4)    

На 21-й минуте нападающий Гейдж Куинни забил первый гол и вывел китайский клуб вперёд. На 26-й минуте Куинни оформил дубль. На 51-й минуте форвард Ник Меркли забросил третью шайбу в ворота хозяев и установил окончательный счёт — 3:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Для новосибирского клуба это поражение стало уже 13-м подряд.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 27 матчей, в которых набрала 17 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхайские Драконы» с 30 очками после 26 встреч располагаются на шестой строчке Западной конференции.

