КХЛ переписала гол Яшкина в матче «Ак Барса» с минским «Динамо» на Барабанова

Континентальная хоккейная лига внесла изменения в протокол матча регулярного чемпионата между «Ак Барсом» и минским «Динамо» (3:7). Автором третьего гола казанского клуба вместо Дмитрия Яшкина стал Александр Барабанов, авторами передач – Кирилл Семёнов и Никита Лямкин.

Отметим, изначально арбитры встречи отменили взятие ворот, но после просмотра видеоповтора гол был засчитан.

На данный момент «Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 36 очков после 27 матчей. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги команда Анвара Гатиятулина встретится с ЦСКА дома 18 ноября.