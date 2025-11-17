Скидки
КХЛ переписала гол Яшкина в матче «Ак Барса» с минским «Динамо» на Барабанова

Комментарии

Континентальная хоккейная лига внесла изменения в протокол матча регулярного чемпионата между «Ак Барсом» и минским «Динамо» (3:7). Автором третьего гола казанского клуба вместо Дмитрия Яшкина стал Александр Барабанов, авторами передач – Кирилл Семёнов и Никита Лямкин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 7
Динамо Мн
Минск
0:1 Липский (Бориков, Смит) – 00:42 (5x5)     1:1 Хмелевски (Лямкин, Алистров) – 07:00 (5x5)     1:2 Пинчук (Энас, Лимож) – 12:33 (5x5)     1:3 Сотишвили (Диц) – 15:40 (5x5)     1:4 Пинчук – 16:25 (5x5)     1:5 Кузнецов (Мелош, Лайл) – 30:02 (5x5)     1:6 Усов (Галиев) – 33:57 (5x5)     2:6 Миллер (Яшкин) – 36:28 (5x4)     3:6 Барабанов (Семёнов, Лямкин) – 40:34 (5x5)     3:7 Энас – 55:38 (en)    

Отметим, изначально арбитры встречи отменили взятие ворот, но после просмотра видеоповтора гол был засчитан.

На данный момент «Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 36 очков после 27 матчей. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги команда Анвара Гатиятулина встретится с ЦСКА дома 18 ноября.

