Главный тренер «Шанхайских Драконов» Галлан оценил победу над «Сибирью»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал победу над «Сибирью» (3:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Считаю, что наша команда провела хороший матч, несмотря на прошлую встречу, это очень важный матч для спецбригад которые нарабатывали игру, да и Патрик Рыбарь смог оставить след о себе», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 27 матчей, в которых набрала 17 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхайские Драконы» с 30 очками после 26 встреч располагаются на шестой строчке Западной конференции.