Главный тренер «Шанхайских Драконов» Галлан оценил победу над «Сибирью»
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал победу над «Сибирью» (3:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Куинни (Лабанк, Меркли) – 20:11 (5x5) 0:2 Куинни (Спунер, Лабанк) – 25:36 (5x4) 0:3 Меркли (Куинни, Спунер) – 50:41 (5x4)
«Считаю, что наша команда провела хороший матч, несмотря на прошлую встречу, это очень важный матч для спецбригад которые нарабатывали игру, да и Патрик Рыбарь смог оставить след о себе», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 27 матчей, в которых набрала 17 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхайские Драконы» с 30 очками после 26 встреч располагаются на шестой строчке Западной конференции.
