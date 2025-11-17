Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Галлан высказался об игре «Сибири»

Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан после победы над «Сибирью» (3:0) оценил игру новосибирской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Куинни (Лабанк, Меркли) – 20:11 (5x5)     0:2 Куинни (Спунер, Лабанк) – 25:36 (5x4)     0:3 Меркли (Куинни, Спунер) – 50:41 (5x4)    

— Как вы сегодня увидели «Сибирь»? Это команда, которая проиграла 12 раз подряд.
— Они играли хорошо, правда здорово. И всё-таки я снова скажу, что основным моментом у нас были спецбригады, которые решили исход матча. Мы сами сыграли не очень прошлые игры, этот матч был важным из-за очков.

— Кто начал драки в этой игре?
— Инициировал 44-й номер «Сибири», весомой причины не было, но драки зачем-то начались. Такое бывает, кто-то начинает, а кто-то страдает, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

