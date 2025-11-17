И. о. главного тренера «Сибири» прокомментировал поражение от «Шанхайских Драконов»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о поражении от «Шанхайских Драконов» (0:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Сложно комментировать очередное поражение. В своё большинство мы не забили, а в меньшинство пропустили. Это ключевой момент. Концовка была хорошая, говорю ребятам отдельное спасибо. Они стараются и не соглашаются с данной ситуацией, очень пытаются изменить игру», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 27 матчей, в которых набрала 17 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхайские Драконы» с 30 очками после 26 встреч располагаются на шестой строчке таблицы Запада.