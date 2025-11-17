Скидки
Главная Хоккей Новости

И. о. главного тренера «Сибири» прокомментировал поражение от «Шанхайских Драконов»

И. о. главного тренера «Сибири» прокомментировал поражение от «Шанхайских Драконов»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о поражении от «Шанхайских Драконов» (0:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Куинни (Лабанк, Меркли) – 20:11 (5x5)     0:2 Куинни (Спунер, Лабанк) – 25:36 (5x4)     0:3 Меркли (Куинни, Спунер) – 50:41 (5x4)    

«Сложно комментировать очередное поражение. В своё большинство мы не забили, а в меньшинство пропустили. Это ключевой момент. Концовка была хорошая, говорю ребятам отдельное спасибо. Они стараются и не соглашаются с данной ситуацией, очень пытаются изменить игру», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 27 матчей, в которых набрала 17 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхайские Драконы» с 30 очками после 26 встреч располагаются на шестой строчке таблицы Запада.

