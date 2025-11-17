И. о. главного тренера «Сибири»: наша бутылка шампанского всё-таки взорвётся когда-нибудь

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков после поражения от «Шанхайских Драконов» (0:3) заявил, что новосибирскому клубу нужно немного терпения.
— Вот Лукин в конце немного [действовал] без ограничений. Кипели страсти...
— Чувствовал, что он может разойтись, пусть так. А вот Акользин мог выбрать другого соперника, который ему по силам.
— Вы верите, что такая концовка игры будет мостиком для команды в следующей игре?
— Наша бутылка шампанского всё-таки взорвётся когда-нибудь, нам просто надо немного терпения. Коллеги смеются, ребята очень переживают, в раздевалке происходит реально мужской разговор. Но уже подошла грань, если дошли до драки. Все всё понимают и не сдаются, скоро всё придёт, я верю, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
