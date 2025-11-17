«Решение созревало давно». Люзенков — о помещении Бутузова в список отказов

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал перевод нападающего Владимира Бутузова в список отказов и отреагировал на слухи о возвращении форварда Тейлора Бека в новосибирский клуб.

— Выставлен Бутузов. Это ваше личное решение ?

— Решение общее, созревало давно. С ним разговаривали и вчера и позавчера, но это просто жизнь. Игрока надо встряхнуть и команду. У нас вообще у команды регресс, с меня тоже надо спросить.

— Есть слухи про Тейлор Бека, вы его берёте в команду?

— Пока ведутся переговоры. Больше ничего не скажу, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.