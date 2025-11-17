Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Решение созревало давно». Люзенков — о помещении Бутузова в список отказов

«Решение созревало давно». Люзенков — о помещении Бутузова в список отказов
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал перевод нападающего Владимира Бутузова в список отказов и отреагировал на слухи о возвращении форварда Тейлора Бека в новосибирский клуб.

— Выставлен Бутузов. Это ваше личное решение ?
— Решение общее, созревало давно. С ним разговаривали и вчера и позавчера, но это просто жизнь. Игрока надо встряхнуть и команду. У нас вообще у команды регресс, с меня тоже надо спросить.

— Есть слухи про Тейлор Бека, вы его берёте в команду?
— Пока ведутся переговоры. Больше ничего не скажу, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Материалы по теме
Официально
Форвард «Сибири» Владимир Бутузов помещён в список отказов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android