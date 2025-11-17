Скидки
Главная Хоккей Новости

«Заднюю давать не буду». Кара — о драке в матче с «Шанхайскими Драконами»

Комментарии

Нападающий «Сибири» Владислав Кара высказался о четырёх драках в конце матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Шанхайскими Драконами» (0:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Куинни (Лабанк, Меркли) – 20:11 (5x5)     0:2 Куинни (Спунер, Лабанк) – 25:36 (5x4)     0:3 Меркли (Куинни, Спунер) – 50:41 (5x4)    

— Насколько ситуация в конце игры с четырьмя драками нетипична для вас?
— Вызов поступил – я его принял. У них 44-й провоцировал ещё, подрался с другим. Заднюю давать не буду.

— Кто начал это?
— Обоюдно.

— Показать характер – единственное, чем можно было отплатить болельщикам?
— Да нет, мы же в хоккей играем, надо побеждать, а мы пока проигрываем. Будем стараться выигрывать, — передаёт слова Кары корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

