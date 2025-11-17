«Заднюю давать не буду». Кара — о драке в матче с «Шанхайскими Драконами»

Нападающий «Сибири» Владислав Кара высказался о четырёх драках в конце матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Шанхайскими Драконами» (0:3).

— Насколько ситуация в конце игры с четырьмя драками нетипична для вас?

— Вызов поступил – я его принял. У них 44-й провоцировал ещё, подрался с другим. Заднюю давать не буду.

— Кто начал это?

— Обоюдно.

— Показать характер – единственное, чем можно было отплатить болельщикам?

— Да нет, мы же в хоккей играем, надо побеждать, а мы пока проигрываем. Будем стараться выигрывать, — передаёт слова Кары корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.