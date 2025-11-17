Кара — об антирекордном 13-м поражении «Сибири»: тупик – это под землёй с крестом

Нападающий «Сибири» Владислав Кара после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Шанхайскими Драконами» (0:3) прокомментировал 13-е подряд поражение своей команды. Новосибирский клуб установил новый клубный антирекорд.

— Есть ощущение тупика или видите выход?

— Тупик – это под землёй с крестом. Из этой ситуации есть выход, — передаёт слова Кары корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 27 матчей, в которых набрала 17 очков, клуб занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре новосибирский клуб встретится с московским «Динамо» 20 ноября.