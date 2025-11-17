Скидки
Кара — об антирекордном 13-м поражении «Сибири»: тупик – это под землёй с крестом

Нападающий «Сибири» Владислав Кара после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Шанхайскими Драконами» (0:3) прокомментировал 13-е подряд поражение своей команды. Новосибирский клуб установил новый клубный антирекорд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Куинни (Лабанк, Меркли) – 20:11 (5x5)     0:2 Куинни (Спунер, Лабанк) – 25:36 (5x4)     0:3 Меркли (Куинни, Спунер) – 50:41 (5x4)    

— Есть ощущение тупика или видите выход?
— Тупик – это под землёй с крестом. Из этой ситуации есть выход, — передаёт слова Кары корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 27 матчей, в которых набрала 17 очков, клуб занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре новосибирский клуб встретится с московским «Динамо» 20 ноября.

Новости. Хоккей
