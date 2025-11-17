«Сибирь» проиграла в 13-й раз подряд и установила новый клубный антирекорд

«Сибирь» на домашнем льду проиграла «Шанхайским Драконам» (0:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Таким образом, новосибирский клуб потерпел 13-е поражение подряд и установил новый клубный антирекорд.

Ранее антирекордная серия «Сибири» составляла 12 проигранных матчей подряд, она была установлена в сезоне-2018/2019. На данный момент команда из Новосибирска не выигрывает с 14 октября. Прошедшая игра стала второй после отставки Вячеслава Буцаева с поста главного тренера – его заменил Ярослав Люзенков.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 27 матчей, в которых набрала 17 очков, клуб занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре новосибирский клуб встретится с московским «Динамо» 20 ноября.