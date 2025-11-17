«Сибирь» проиграла в 13-й раз подряд и установила новый клубный антирекорд

«Сибирь» на домашнем льду проиграла «Шанхайским Драконам» (0:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Таким образом, новосибирский клуб потерпел 13-е поражение подряд и установил новый клубный антирекорд.
Ранее антирекордная серия «Сибири» составляла 12 проигранных матчей подряд, она была установлена в сезоне-2018/2019. На данный момент команда из Новосибирска не выигрывает с 14 октября. Прошедшая игра стала второй после отставки Вячеслава Буцаева с поста главного тренера – его заменил Ярослав Люзенков.
«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 27 матчей, в которых набрала 17 очков, клуб занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре новосибирский клуб встретится с московским «Динамо» 20 ноября.
- 17 ноября 2025
-
19:24
-
19:07
-
18:59
-
18:52
-
18:47
-
18:41
-
18:37
-
18:32
-
18:27
-
18:04
-
17:47
-
17:26
-
17:08
-
16:48
-
16:34
-
16:18
-
16:12
-
16:00
-
15:55
-
15:35
-
15:10
-
14:50
-
14:35
-
14:10
-
13:45
-
13:25
-
13:10
-
12:59
-
12:50
-
12:18
-
12:00
-
11:40
-
11:17
-
10:50
-
10:30