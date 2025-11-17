Скидки
В матче «Сибирь» — «Шанхайские Драконы» произошли сразу четыре драки в концовке

В матче «Сибирь» — «Шанхайские Драконы» произошли сразу четыре драки в концовке
В концовке матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Шанхайскими Драконами» произошли четыре драки, отметим, не все из них привели к штрафам. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу китайского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Куинни (Лабанк, Меркли) – 20:11 (5x5)     0:2 Куинни (Спунер, Лабанк) – 25:36 (5x4)     0:3 Меркли (Куинни, Спунер) – 50:41 (5x4)    

У «Сибири» пятиминутные штрафы получили защитник Александр Лукин и нападающий Владислав Кара, у «Шанхайских Драконов» — защитник Уилл Райлли и форвард Остин Вагнер, а защитник Бен Харпур получил 20 минут штрафа.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 27 матчей, в которых набрала 17 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхайские Драконы» с 30 очками после 26 встреч располагаются на шестой строчке Западной конференции.

