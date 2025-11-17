Скидки
Лишь один главный тренер, игравший в мае в прошлом плей‑офф КХЛ, остался в своём клубе

Среди главных тренеров, игравших со своими командами в мае в прошлом плей-офф Континентальной хоккейной лиги, на прежнем месте остался только Виктор Козлов, возглавляющий уфимский «Салават Юлаев».

Игорь Никитин перешёл из ярославского «Локомотива» в московский ЦСКА в межсезонье. Отметим, вместе с ярославским клубом специалист стал обладателем Кубка Гагарина — 2025. Алексей Кудашов был отправлен в отставку с поста главного тренера московского «Динамо», которое возглавлял с 2021 года. Бенуа Гру покинул челябинский «Трактор» спустя полтора года в клубе.

О расторжении контрактов с Кудашовым и Гру команды объявили сегодня, 17 ноября.

