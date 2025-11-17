На домашней арене «Локомотива» случились перебои с электроэнергией на игре с «Салаватом»
Поделиться
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» случились перебои с электроэнергией во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Игра проходит в эти минуты, идёт второй период.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Перерыв
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Горшков (Сучков) – 15:48 (5x5) 0:2 Ефремов (Цулыгин, Хохлачёв) – 17:46 (5x5) 1:2 Иванов (Полунин) – 22:30 (5x4)
На 12-й минуте встречи на арене частично пропало освещение, а также произошёл небольшой сбой в телетрансляции: на несколько секунд пропал звук. Отметим, ситуация довольно быстро разрешилась.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Ранее прямая трансляция домашнего матча «Локомотива» с «Барысом» была прервана по техническим причинам. Тогда ярославский клуб потерпел первое поражение дома с текущем сезоне, проиграв со счётом 0:4.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 ноября 2025
-
20:14
-
20:00
-
19:46
-
19:24
-
19:07
-
18:59
-
18:52
-
18:47
-
18:41
-
18:37
-
18:32
-
18:27
-
18:04
-
17:47
-
17:26
-
17:08
-
16:48
-
16:34
-
16:18
-
16:12
-
16:00
-
15:55
-
15:35
-
15:10
-
14:50
-
14:35
-
14:10
-
13:45
-
13:25
-
13:10
-
12:59
-
12:50
-
12:18
-
12:00
-
11:40