Хоккей

На домашней арене «Локомотива» случились перебои с электроэнергией на игре с «Салаватом»

На домашней арене «Локомотива» случились перебои с электроэнергией на игре с «Салаватом»
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» случились перебои с электроэнергией во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Игра проходит в эти минуты, идёт второй период.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Перерыв
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Горшков (Сучков) – 15:48 (5x5)     0:2 Ефремов (Цулыгин, Хохлачёв) – 17:46 (5x5)     1:2 Иванов (Полунин) – 22:30 (5x4)    

На 12-й минуте встречи на арене частично пропало освещение, а также произошёл небольшой сбой в телетрансляции: на несколько секунд пропал звук. Отметим, ситуация довольно быстро разрешилась.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Ранее прямая трансляция домашнего матча «Локомотива» с «Барысом» была прервана по техническим причинам. Тогда ярославский клуб потерпел первое поражение дома с текущем сезоне, проиграв со счётом 0:4.

