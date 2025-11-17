На домашней арене «Локомотива» случились перебои с электроэнергией на игре с «Салаватом»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» случились перебои с электроэнергией во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Игра проходит в эти минуты, идёт второй период.

На 12-й минуте встречи на арене частично пропало освещение, а также произошёл небольшой сбой в телетрансляции: на несколько секунд пропал звук. Отметим, ситуация довольно быстро разрешилась.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Ранее прямая трансляция домашнего матча «Локомотива» с «Барысом» была прервана по техническим причинам. Тогда ярославский клуб потерпел первое поражение дома с текущем сезоне, проиграв со счётом 0:4.