Чья отставка удивила вас сегодня больше всего?

Сегодня, 17 ноября, произошли три тренерские отставки в Континентальной хоккейной лиге: Алексей Кудашов был уволен с должности главного тренера московского «Динамо», Бенуа Гру покинул аналогичный пост в «Тракторе», из штаба «Локомотива» ушёл Дмитрий Рябыкин. А также о своём уходе из футбольного московского «Динамо» объявил Валерий Карпин.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: Чья отставка удивила вас сегодня больше всего?

Кудашов начал свою работу главным тренером в московском «Динамо» в 2021 году и за пять лет на его счету 321 встреча в качестве наставника команды. Гру возглавлял «Трактор» с мая 2024 года. В сезоне-2024/2025 под его руководством команда дошла до финала Кубка Гагарина, где проиграла «Локомотиву» в серии из пяти матчей со счётом 1-4.

Рябыкин вошёл в тренерский штаб «Локомотива» в июле, когда команду возглавил канадец Боб Хартли. Специалисты ранее работали вместе в омском «Авангарде», с которым завоевали Кубок Гагарина в сезоне-2020/2021. Карпин стал тренером «Динамо» 13 июня. Под его руководством бело-голубые провели 22 матча во всех турнирах.