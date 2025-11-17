Капитан «Салавата Юлаева» Панин лицом заблокировал бросок в матче с «Локомотивом»

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» заблокировал бросок лицом. Встреча проходит в эти минуты, идёт третий период.

В текущем сезоне 39-летний Панин провёл 25 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей. Всего на счету защитника 935 игр в КХЛ и 177 (43+134) очков. За «Салават Юлаев» Григорий выступает с сезона-2017/2018.

На данный момент уфимский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Виктора Козлова набрала 22 очка после 25 матчей.