Капитан «Салавата Юлаева» Панин лицом заблокировал бросок в матче с «Локомотивом»
Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» заблокировал бросок лицом. Встреча проходит в эти минуты, идёт третий период.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3-й период
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Горшков (Сучков) – 15:48 (5x5) 0:2 Ефремов (Цулыгин, Хохлачёв) – 17:46 (5x5) 1:2 Иванов (Полунин) – 22:30 (5x4) 2:2 Кирьянов (Гернат, Фрейз) – 50:45 (5x5) 3:2 А. Радулов – 53:06 (5x4)
В текущем сезоне 39-летний Панин провёл 25 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей. Всего на счету защитника 935 игр в КХЛ и 177 (43+134) очков. За «Салават Юлаев» Григорий выступает с сезона-2017/2018.
На данный момент уфимский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Виктора Козлова набрала 22 очка после 25 матчей.
