Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Салавата Юлаева» Панин лицом заблокировал бросок в матче с «Локомотивом»

Капитан «Салавата Юлаева» Панин лицом заблокировал бросок в матче с «Локомотивом»
Комментарии

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» заблокировал бросок лицом. Встреча проходит в эти минуты, идёт третий период.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3-й период
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Горшков (Сучков) – 15:48 (5x5)     0:2 Ефремов (Цулыгин, Хохлачёв) – 17:46 (5x5)     1:2 Иванов (Полунин) – 22:30 (5x4)     2:2 Кирьянов (Гернат, Фрейз) – 50:45 (5x5)     3:2 А. Радулов – 53:06 (5x4)    

В текущем сезоне 39-летний Панин провёл 25 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей. Всего на счету защитника 935 игр в КХЛ и 177 (43+134) очков. За «Салават Юлаев» Григорий выступает с сезона-2017/2018.

На данный момент уфимский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Виктора Козлова набрала 22 очка после 25 матчей.

Материалы по теме
Фото
На домашней арене «Локомотива» случились перебои с электроэнергией на игре с «Салаватом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android