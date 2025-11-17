Скидки
Игорь Макаров: опыт Ротенберга будет востребован в любой команде

Бывший игрок КХЛ, эксперт КХЛ ТВ Игорь Макаров прокомментировал возможное назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера «Динамо». Сегодня, 17 ноября, бело-голубые объявили об уходе Алексея Кудашова.

«Думаю, вариант с назначением Романа Ротенберга в «Динамо» реален. Его опыт будет востребован в любой команде. Он выигрывал Кубок Континента, дважды выходил в финал конференции Кубка Гагарина, хорошо работал со сборной.

Если бы это произошло, думаю, было бы весьма логично. Это и командный результат, и дополнительное внимание болельщиков. Почитайте, что пишут динамовские болельщики. Абсолютно все за него», — сказал Макаров «Чемпионату».

