«Локомотив» победил «Салават Юлаев», отыгравшись с 0:2 и забив на последней секунде ОТ

Сегодня, 17 ноября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

На 16-й минуте нападающий «Салавата Юлаева» Артём Горшков забил первый гол. На 18-й минуте форвард Владислав Ефремов удвоил преимущество уфимцев. На 23-й минуте нападающий Георгий Иванов сократил отставание «Локомотива». На 51-й минуте форвард хозяев Байрон Фрейз сравнял счёт.

На 54-й минуте нападающий Александр Радулов вывел ярославцев вперёд. На 59-й минуте форвард гостей Джек Родевальд восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий хозяев Максим Шалунов, забив на последней секунде добавленного времени.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».