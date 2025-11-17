Скидки
Локомотив — Салават Юлаев, результат матча 17 ноября 2025 года, счет 4:3 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» победил «Салават Юлаев», отыгравшись с 0:2 и забив на последней секунде ОТ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 ноября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Горшков (Сучков) – 15:48 (5x5)     0:2 Ефремов (Цулыгин, Хохлачёв) – 17:46 (5x5)     1:2 Иванов (Полунин) – 22:30 (5x4)     2:2 Кирьянов (Гернат, Фрейз) – 50:45 (5x5)     3:2 А. Радулов (Рафиков, Иванов) – 53:06 (5x4)     3:3 Родевальд – 58:42 (5x5)     4:3 Шалунов – 64:59 (3x3)    

На 16-й минуте нападающий «Салавата Юлаева» Артём Горшков забил первый гол. На 18-й минуте форвард Владислав Ефремов удвоил преимущество уфимцев. На 23-й минуте нападающий Георгий Иванов сократил отставание «Локомотива». На 51-й минуте форвард хозяев Байрон Фрейз сравнял счёт.

На 54-й минуте нападающий Александр Радулов вывел ярославцев вперёд. На 59-й минуте форвард гостей Джек Родевальд восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий хозяев Максим Шалунов, забив на последней секунде добавленного времени.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Официально
Дмитрий Рябыкин покинул тренерский штаб «Локомотива»
