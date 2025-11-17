«Барыс» одержал победу над «Сочи» в овертайме

Сегодня, 17 ноября, в Сочи на стадионе «Большой» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал «Барыс» из Астаны. Победу в овертайме одержали гости со счётом 2:1.

На восьмой минуте нападающий «Сочи» Жан-Кристоф Боден забил первый гол. На 37-й минуте форвард «Барыса» Кирилл Панюков сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий астанинского клуба Тайс Томпсон.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 25 матчей, в которых набрал 17 очков, занимая 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 25 очками после 28 встреч располагается на седьмой строчке Восточной конференции.