«Барыс» одержал победу над «Сочи» в овертайме
Сегодня, 17 ноября, в Сочи на стадионе «Большой» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал «Барыс» из Астаны. Победу в овертайме одержали гости со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
ОТ
Барыс
Астана
1:0 Боден (Сероух) – 07:41 (5x5) 1:1 Панюков (Томпсон, Уолш) – 36:58 (5x5) 1:2 Томпсон – 61:35 (3x3)
На восьмой минуте нападающий «Сочи» Жан-Кристоф Боден забил первый гол. На 37-й минуте форвард «Барыса» Кирилл Панюков сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий астанинского клуба Тайс Томпсон.
«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 25 матчей, в которых набрал 17 очков, занимая 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 25 очками после 28 встреч располагается на седьмой строчке Восточной конференции.
