Александр Радулов установил новый снайперский рекорд в КХЛ для игроков старше 39 лет

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов забросил 13-ю шайбу в сезоне и установил новый снайперский рекорд в КХЛ для игроков старше 39 лет. Форвард отметился голом в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ).

Ранее рекорд лиги в этой возрастной категории принадлежал Павлу Дацюку, который дважды забрасывал по 12 шайб в регулярном чемпионате.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате в активе Радулова 26 матчей, в которых он отметился 13 голами и 12 результативными передачами. Он занимает седьмое место в рейтинге бомбардиров и идёт четвёртым в снайперском зачёте.