Александр Радулов установил новый снайперский рекорд в КХЛ для игроков старше 39 лет

Комментарии

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов забросил 13-ю шайбу в сезоне и установил новый снайперский рекорд в КХЛ для игроков старше 39 лет. Форвард отметился голом в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Горшков (Сучков) – 15:48 (5x5)     0:2 Ефремов (Цулыгин, Хохлачёв) – 17:46 (5x5)     1:2 Иванов (Полунин) – 22:30 (5x4)     2:2 Кирьянов (Гернат, Фрейз) – 50:45 (5x5)     3:2 А. Радулов (Рафиков, Иванов) – 53:06 (5x4)     3:3 Родевальд – 58:42 (5x5)     4:3 Шалунов – 64:59 (3x3)    

Ранее рекорд лиги в этой возрастной категории принадлежал Павлу Дацюку, который дважды забрасывал по 12 шайб в регулярном чемпионате.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате в активе Радулова 26 матчей, в которых он отметился 13 голами и 12 результативными передачами. Он занимает седьмое место в рейтинге бомбардиров и идёт четвёртым в снайперском зачёте.

Комментарии
