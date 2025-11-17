Кемпе подписал новый контракт с «Лос-Анджелесом» на восемь лет и общую сумму $ 85 млн

Нападающий Адриан Кемпе продлил контракт с «Лос-Анджелес Кингз», сообщает пресс-служба клуба. Срок нового соглашения рассчитан на восемь лет – до конца сезона-2033/2034. Зарплата составит в среднем $ 10,625 млн в год.

Действующий контракт 29-летнего форварда «Кингз» с кэпхитом $ 5,5 млн рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне шведский нападающий набрал 19 (6+13) очков в 19 играх.

Кемпе выступает в НХЛ с сезона-2016/2017 и играл только за «Лос-Анджелес». На его счету 649 игр в регулярных чемпионатах и 420 (200+220) очков. В 28 играх плей-офф он набрал 29 (15+14) очков. Хоккеист был выбран «Кингз» под 29-м номером в первом раунде драфта НХЛ 2014 года.