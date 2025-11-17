Александр Овечкин встретился с юной фанаткой, которая борется с раком

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в рамках традиционного мероприятия «Хоккей борется с раком» встретился с юной фанаткой Санни, ведущей борьбу с онкологией. Хоккеист посадил девочку на колени и аккуратно помог снять её ковбойские сапожки и надеть коньки.

В апреле 2025 года 40-летний Овечкин побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. Всего на счету Александра 902 гола за всю карьеру в НХЛ. Текущий сезон является для Овечкина 21-м в карьере в Национальной хоккейной лиге. Нападающий на старте нынешнего регулярного чемпионата в 18 встречах набрал 14 (5+9) очков.