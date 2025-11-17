Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов: обидно, что не было шансов добраться до буллитов

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Локомотива» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Хороший первый период, повели в счёте. Во втором соперник перехватил инициативу, но считаю, что мы хорошо оборонялись. В третьем они забили, но ребята в концовке проявили характер и забросили шайбу. В овертайме нам не удалось реализовать большинство. Обидно, что не было шансов добраться до буллитов. Это для нас урок, мы должны играть уверенно весь матч.

– После 2:0 не планировали уходить в оборону?

– Нет, мы просто отдали им шайбу, а соперник умеет с ней играть. Нужно было постараться сыграть у них в зоне, а не обороняться.

– Шелдон Ремпал пока далёк от той формы, которая у него была в плей-офф.

– Он в прошлом году прошёл предсезонку и весь сезон, это помогло ему подойти в оптимальной форме к плей-офф. Он неплохо сегодня смотрелся, старается, работает – это самое главное, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».