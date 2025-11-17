Овечкин: хотел бы сыграть ещё парочку матчей за «Динамо» до завершения карьеры

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своих планах на будущее и заявил, что хотел бы провести несколько матчей за московское «Динамо» до завершения карьеры.

«Мне всё ещё нравится хоккей, моя страсть не угасает. Однажды ты можешь получить травму, так что важно получать удовольствие от игры, пока есть такая возможность. Ещё хотел бы поиграть за московское «Динамо». Может, провести парочку матчей. Посмотрим. Мои дети уже сейчас хотят, чтобы я закончил карьеру», — сказал Овечкин в подкасте Hockey Lifers.

Напомним, Александр является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне 40-летний Овечкин сыграл 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 14 (5+9) очков.