Главный тренер «Салавата» Козлов рассказал о состоянии капитана команды Панина

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о состоянии капитана команды Григория Панина, который заблокировал бросок лицом в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (3:4 ОТ).

– Как состояние Григория Панина?

– У него разорвано ухо, небольшое сотрясение. Он рвётся в бой, но мы должны быть аккуратны с его травмой, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

В нынешнем сезоне 39-летний Панин провёл 26 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей. Всего на счету хоккеиста 936 игр в КХЛ и 177 (43+134) очков.