Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Салавата» Козлов рассказал о состоянии капитана команды Панина

Главный тренер «Салавата» Козлов рассказал о состоянии капитана команды Панина
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о состоянии капитана команды Григория Панина, который заблокировал бросок лицом в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (3:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Горшков (Сучков) – 15:48 (5x5)     0:2 Ефремов (Цулыгин, Хохлачёв) – 17:46 (5x5)     1:2 Иванов (Полунин) – 22:30 (5x4)     2:2 Кирьянов (Гернат, Фрейз) – 50:45 (5x5)     3:2 А. Радулов (Рафиков, Иванов) – 53:06 (5x4)     3:3 Родевальд – 58:42 (5x5)     4:3 Шалунов – 64:59 (3x3)    

– Как состояние Григория Панина?
– У него разорвано ухо, небольшое сотрясение. Он рвётся в бой, но мы должны быть аккуратны с его травмой, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

В нынешнем сезоне 39-летний Панин провёл 26 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей. Всего на счету хоккеиста 936 игр в КХЛ и 177 (43+134) очков.

Материалы по теме
Видео
Капитан «Салавата Юлаева» Панин лицом заблокировал бросок в матче с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android