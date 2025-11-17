Главный тренер «Салавата» Козлов рассказал о состоянии капитана команды Панина
Поделиться
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о состоянии капитана команды Григория Панина, который заблокировал бросок лицом в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (3:4 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Горшков (Сучков) – 15:48 (5x5) 0:2 Ефремов (Цулыгин, Хохлачёв) – 17:46 (5x5) 1:2 Иванов (Полунин) – 22:30 (5x4) 2:2 Кирьянов (Гернат, Фрейз) – 50:45 (5x5) 3:2 А. Радулов (Рафиков, Иванов) – 53:06 (5x4) 3:3 Родевальд – 58:42 (5x5) 4:3 Шалунов – 64:59 (3x3)
– Как состояние Григория Панина?
– У него разорвано ухо, небольшое сотрясение. Он рвётся в бой, но мы должны быть аккуратны с его травмой, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».
В нынешнем сезоне 39-летний Панин провёл 26 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей. Всего на счету хоккеиста 936 игр в КХЛ и 177 (43+134) очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 ноября 2025
-
00:03
-
00:02
- 17 ноября 2025
-
23:56
-
23:52
-
23:50
-
23:44
-
23:34
-
23:28
-
23:18
-
23:04
-
22:44
-
22:22
-
22:02
-
21:50
-
21:30
-
20:56
-
20:48
-
20:30
-
20:14
-
20:00
-
19:46
-
19:24
-
19:07
-
18:59
-
18:52
-
18:47
-
18:41
-
18:37
-
18:32
-
18:27
-
18:04
-
17:47
-
17:26
-
17:08
-
16:48