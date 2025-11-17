Главный тренер «Локомотива» Хартли оценил победу над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Хорошая игра, хорошая победа. Нам не удался первый период. В последних встречах есть такая неприятная тенденция – пропускаем первыми, медленно начинаем, но не сдаёмся, идём вперёд. Между первым и вторым периодами ребята поддерживали друг друга в раздевалке, знали, что надо возвращаться в игру.

Получилось сократить отставание, знали, что нам нужно делать в третьем. Вытащили матч, выстояли в меньшинстве и забили два важных гола в большинстве. Отличный гол на последней секунде овертайма, доставили радость болельщикам, поэтому горд за ребят.

— Кажется, что команда потеряла целостность в обороне. С чем это связано?

— Первый и третий голы были после индивидуальных ошибок. Понятно, никто не делает их специально, но в последних играх были такие ошибки, они приводили к голам, однако никто не ошибается специально.

— В овертайме сработал тайм-аут. Как так получилось?

— Иногда вам просто везёт. Сегодня можно брать лотерейный билет, — приводит слова Хартли пресс-служба «Локомотива».