Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Локомотива» Хартли оценил победу над «Салаватом Юлаевым»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Горшков (Сучков) – 15:48 (5x5)     0:2 Ефремов (Цулыгин, Хохлачёв) – 17:46 (5x5)     1:2 Иванов (Полунин) – 22:30 (5x4)     2:2 Кирьянов (Гернат, Фрейз) – 50:45 (5x5)     3:2 А. Радулов (Рафиков, Иванов) – 53:06 (5x4)     3:3 Родевальд – 58:42 (5x5)     4:3 Шалунов – 64:59 (3x3)    

— Хорошая игра, хорошая победа. Нам не удался первый период. В последних встречах есть такая неприятная тенденция – пропускаем первыми, медленно начинаем, но не сдаёмся, идём вперёд. Между первым и вторым периодами ребята поддерживали друг друга в раздевалке, знали, что надо возвращаться в игру.

Получилось сократить отставание, знали, что нам нужно делать в третьем. Вытащили матч, выстояли в меньшинстве и забили два важных гола в большинстве. Отличный гол на последней секунде овертайма, доставили радость болельщикам, поэтому горд за ребят.

— Кажется, что команда потеряла целостность в обороне. С чем это связано?
— Первый и третий голы были после индивидуальных ошибок. Понятно, никто не делает их специально, но в последних играх были такие ошибки, они приводили к голам, однако никто не ошибается специально.

— В овертайме сработал тайм-аут. Как так получилось?
— Иногда вам просто везёт. Сегодня можно брать лотерейный билет, — приводит слова Хартли пресс-служба «Локомотива».

