Хартли — об уходе Рябыкина: не самый лучший день для тренеров в КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал уход его помощника Дмитрия Рябыкина и заявил, что команда будет двигаться дальше. Сегодня, 17 ноября, клуб объявил о расторжении контракта с Рябыкиным, который отвечал в штабе за большинство.

— Можете прокомментировать уход Дмитрия Рябыкина?

— Не самый лучший день для тренеров в КХЛ, не самый весёлый, но мы все понимаем натуру этого бизнеса. Будем двигаться дальше, это последний комментарий, который я дам по этому поводу, — приводит слова Хартли пресс-служба «Локомотива».

Отметим, сегодня московское «Динамо» отправило в отставку Алексея Кудашова, возглавлявшего бело-голубых с 2021 года. А Бенуа Гру покинул пост главного тренера «Трактора».