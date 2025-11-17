Скидки
Хартли — об уходе Рябыкина: не самый лучший день для тренеров в КХЛ

Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал уход его помощника Дмитрия Рябыкина и заявил, что команда будет двигаться дальше. Сегодня, 17 ноября, клуб объявил о расторжении контракта с Рябыкиным, который отвечал в штабе за большинство.

— Можете прокомментировать уход Дмитрия Рябыкина?
— Не самый лучший день для тренеров в КХЛ, не самый весёлый, но мы все понимаем натуру этого бизнеса. Будем двигаться дальше, это последний комментарий, который я дам по этому поводу, — приводит слова Хартли пресс-служба «Локомотива».

Отметим, сегодня московское «Динамо» отправило в отставку Алексея Кудашова, возглавлявшего бело-голубых с 2021 года. А Бенуа Гру покинул пост главного тренера «Трактора».

