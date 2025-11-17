Форвард «Салавата» Ефремов: трудились и работали до конца. Хоккей нас за это вознаградил

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов прокомментировал поражение от «Локомотива» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Получился тяжёлый матч. «Локомотив» – очень сильный соперник. Первый период мы здорово провели, сыграли по заданию, шли активно, создали много моментов. Во второй двадцатиминутке стали допускать глупые ошибки, где-то невынужденные. Из-за этого соперник и перехватил инициативу, стал нас закрывать в зоне. В третьем периоде старались перегруппироваться, но не дотерпели. Здорово, что Родевальд сумел сравнять, мы заработали важное очко.

– Такой качельный матч был: повели, потом уступали, жаркая концовка. За счёт чего удалось отыграться?

– У нас команда с характером, неуступчивая. Не хотели проигрывать, просто трудились и работали до конца. Хоккей нас за это вознаградил. Жаль, что не довели до буллитов.

– Несколько слов о вашей шайбе…

– Спасибо партнёрам, которые всё сделали. Хорошо прошли среднюю зону, затем уже Саня Хохлачёв «поднял» шайбу на Ярослава Цулыгина – он хорошо бросил низом, а мне оставалось лишь подставить клюшку. Хороший трудовой гол! — приводит слова Ефремова пресс-служба «Салавата Юлаева».