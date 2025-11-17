Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Салавата» Ефремов: трудились и работали до конца. Хоккей нас за это вознаградил

Форвард «Салавата» Ефремов: трудились и работали до конца. Хоккей нас за это вознаградил
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов прокомментировал поражение от «Локомотива» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Горшков (Сучков) – 15:48 (5x5)     0:2 Ефремов (Цулыгин, Хохлачёв) – 17:46 (5x5)     1:2 Иванов (Полунин) – 22:30 (5x4)     2:2 Кирьянов (Гернат, Фрейз) – 50:45 (5x5)     3:2 А. Радулов (Рафиков, Иванов) – 53:06 (5x4)     3:3 Родевальд – 58:42 (5x5)     4:3 Шалунов – 64:59 (3x3)    

– Получился тяжёлый матч. «Локомотив» – очень сильный соперник. Первый период мы здорово провели, сыграли по заданию, шли активно, создали много моментов. Во второй двадцатиминутке стали допускать глупые ошибки, где-то невынужденные. Из-за этого соперник и перехватил инициативу, стал нас закрывать в зоне. В третьем периоде старались перегруппироваться, но не дотерпели. Здорово, что Родевальд сумел сравнять, мы заработали важное очко.

– Такой качельный матч был: повели, потом уступали, жаркая концовка. За счёт чего удалось отыграться?
– У нас команда с характером, неуступчивая. Не хотели проигрывать, просто трудились и работали до конца. Хоккей нас за это вознаградил. Жаль, что не довели до буллитов.

– Несколько слов о вашей шайбе…
– Спасибо партнёрам, которые всё сделали. Хорошо прошли среднюю зону, затем уже Саня Хохлачёв «поднял» шайбу на Ярослава Цулыгина – он хорошо бросил низом, а мне оставалось лишь подставить клюшку. Хороший трудовой гол! — приводит слова Ефремова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» победил «Салават Юлаев», отыгравшись с 0:2 и забив на последней секунде ОТ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android