Результаты матчей КХЛ на 17 ноября 2025 года

Сегодня, 17 ноября, состоялись три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 17 ноября 2025 года:

«Сибирь» – «Шанхайские Драконы» — 0:3;

«Локомотив» – «Салават Юлаев» — 4:3 ОТ;

ХК «Сочи» – «Барыс» — 1:2 ОТ.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 40 очками после 20 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 42 очка после 27 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.