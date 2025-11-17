Результаты матчей ВХЛ на 17 ноября 2025 года

Сегодня, 17 ноября, состоялись семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 17 ноября 2025 года:

ХК «Торпедо-Горький» – «Челмет» — 0:1;

ХК «Норильск» – «Нефтяник» — 2:0;

«Зауралье» – «Олимпия» — 2:3 ОТ;

«Югра» – «Торос» — 4:0;

«Рубин» – «Молот» — 3:2 Б;

«Барс» – СКА-ВМФ — 3:0;

АКМ – «Динамо-Алтай» — 3:0.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 41 очко в 26 матчах. Второе место занимает «Югра» с 40 очками после 25 встреч. Тройку замыкает «Магнитка» (38 очков в 27 матчах).