Результаты матчей МХЛ на 17 ноября 2025 года

В понедельник, 17 ноября, состоялись восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 17 ноября 2025 года:

«Амурские Тигры» – «Тайфун» — 2:3 ОТ;

«Снежные Барсы» – «Кузнецкие Медведи» — 3:7;

«Ладья» – «Тюменский Легион» — 1:2;

«Чайка» – «Локо-76» — 3:4 ОТ;

«Ирбис» – «АКМ Новомосковск» — 7:1;

«Красная Армия» – «Локо» — 5:3;

МХК «Спартак МАХ» – МХК «Динамо-Карелия» — 8:3;

«Крылья Советов» – Академия СКА — 5:3.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 41 очком после 23 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 37 очков после 23 матчей.