Овечкин сократил до четырёх матчей отставание от Айзермана по числу проведённых игр в НХЛ

В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Лос-Анджелес Кингз».

На момент написания новости завершился первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев льда.

В истории североамериканской лиги Овечкин занимает чистое 24-е место по количеству сыгранных матчей и теперь отстаёт на четыре игры от Стива Айзермана (1514 матчей, 23-я позиция). На 22-й строчке рейтинга находится выступающий за «Колорадо Эвеланш» защитник Брент Бёрнс (1515).

Рекордсменом НХЛ по числу матчей в регулярных сезонах НХЛ является Патрик Марло — 1779.