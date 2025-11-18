Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин сократил до четырёх матчей отставание от Айзермана по числу проведённых игр в НХЛ

Овечкин сократил до четырёх матчей отставание от Айзермана по числу проведённых игр в НХЛ
Комментарии

В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
1 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Рой (Протас, Уилсон) – 03:41    

На момент написания новости завершился первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев льда.

В истории североамериканской лиги Овечкин занимает чистое 24-е место по количеству сыгранных матчей и теперь отстаёт на четыре игры от Стива Айзермана (1514 матчей, 23-я позиция). На 22-й строчке рейтинга находится выступающий за «Колорадо Эвеланш» защитник Брент Бёрнс (1515).

Рекордсменом НХЛ по числу матчей в регулярных сезонах НХЛ является Патрик Марло — 1779.

Материалы по теме
Дёмин встретился с Овечкиным. Фото
Истории
Дёмин встретился с Овечкиным. Фото
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android