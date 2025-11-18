Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин забросил 903-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру

Александр Овечкин забросил 903-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру
Комментарии

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 903-й гол в регулярных сезонах НХЛ за карьеру. Форвард отличился в домашнем матче с «Лос-Анджелес Кингз», который проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне, установив текущий счёт 2:0 на 22-й минуте игры.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Рой (Протас, Уилсон) – 03:41     2:0 Овечкин (Макмайкл, Чикран) – 21:51     2:1 Копитар (Перри, Фиала) – 33:27 (pp)    

6 апреля 2025 года в выездной встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив прежний рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). До конца сезона-2024/2025 Александр успел довести свой снайперский показатель до 897 голов, в новом сезоне-2025/2026 — до 903.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Главные рекорды Александра Овечкина

Материалы по теме
Овечкин сократил до четырёх матчей отставание от Айзермана по числу проведённых игр в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android