Александр Овечкин забросил 903-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 903-й гол в регулярных сезонах НХЛ за карьеру. Форвард отличился в домашнем матче с «Лос-Анджелес Кингз», который проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне, установив текущий счёт 2:0 на 22-й минуте игры.

6 апреля 2025 года в выездной встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив прежний рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). До конца сезона-2024/2025 Александр успел довести свой снайперский показатель до 897 голов, в новом сезоне-2025/2026 — до 903.

Видео: Главные рекорды Александра Овечкина