Овечкин забросил 980-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 36 голов

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз», который проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. Этот гол стал для капитана «столичных» 980-м в карьере НХЛ с учётом плей-офф.
На счету Александра Овечкина теперь 903 гола в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 980 шайб в НХЛ.
По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 36 шайб.
На момент написания новости идёт второй период. Счёт 2:0 в пользу столичной команды.
