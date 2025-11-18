Видео 903-го гола Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз», который проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. 40-летний форвард отличился на 22-й минуте, установив текущий счёт 2:0 в польз «столичных».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В ходе позиционной атаки «Вашингтона» Овечкин открылся у левой штанги ворот гостей, получил пас из-за ворот от Конннора Макмайкла и точным броском поразил дальний верхний угол.