Видео 903-го гола Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз», который проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. 40-летний форвард отличился на 22-й минуте, установив текущий счёт 2:0 в польз «столичных».
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Рой (Протас, Уилсон) – 03:41 2:0 Овечкин (Макмайкл, Чикран) – 21:51 2:1 Копитар (Перри, Фиала) – 33:27 (pp)
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В ходе позиционной атаки «Вашингтона» Овечкин открылся у левой штанги ворот гостей, получил пас из-за ворот от Конннора Макмайкла и точным броском поразил дальний верхний угол.
