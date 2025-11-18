Вратарь Сергей Бобровский оформил первый в сезоне-2025/2026 результативный пас
Поделиться
Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс», который проходит в эти минуты на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида). 37-летний вратарь помог своей команде сравнять счёт на 20-й минуте игры (2:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3-й период
7 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 О'Коннор (Майерс, Хьюз) – 14:50 0:2 Дебраск (Шервуд, Хьюз) – 15:14 (pp) 1:2 Грир (Вераге, Беннетт) – 15:50 2:2 Джонс (Райнхарт, Бобровский) – 19:52 (pp) 3:2 Канин (Грегор, Форслинг) – 22:23 4:2 Родригес – 26:10 (sh) 5:2 Лунделль (Маршан, Экблад) – 27:17 5:3 Петтерссон (Кейн, Хьюз) – 27:55 5:4 Петтерссон (Шервуд, Вилландер) – 41:24 5:5 Гронек (Сассон, Кейн) – 43:14 (pp) 6:5 Беннетт (Миккола, Балинскис) – 44:02 7:5 Джонс (Райнхарт, Вераге) – 48:19 (pp)
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Во время численного большинства «Пантерз» Бобровский остановил за своими воротами шайбу, выброшенную из зоны игроками «Ванкувера», и отдал её защитнику Сету Джонсу. Джонс совершил проход через всю площадку, обменявшись по пути передачами с нападающим Сэмом Райнхартом, и переиграл голкипера гостей Иржи Патеру.
Комментарии
- 18 ноября 2025
-
05:35
-
05:10
-
04:44
-
04:25
-
04:14
-
04:09
-
03:50
-
00:03
-
00:02
- 17 ноября 2025
-
23:56
-
23:52
-
23:50
-
23:44
-
23:34
-
23:28
-
23:18
-
23:04
-
22:44
-
22:22
-
22:02
-
21:50
-
21:30
-
20:56
-
20:48
-
20:30
-
20:14
-
20:00
-
19:46
-
19:24
-
19:07
-
18:59
-
18:52
-
18:47
-
18:41
-
18:37