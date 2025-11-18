Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь Сергей Бобровский оформил первый в сезоне-2025/2026 результативный пас

Вратарь Сергей Бобровский оформил первый в сезоне-2025/2026 результативный пас
Комментарии

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс», который проходит в эти минуты на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида). 37-летний вратарь помог своей команде сравнять счёт на 20-й минуте игры (2:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3-й период
7 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 О'Коннор (Майерс, Хьюз) – 14:50     0:2 Дебраск (Шервуд, Хьюз) – 15:14 (pp)     1:2 Грир (Вераге, Беннетт) – 15:50     2:2 Джонс (Райнхарт, Бобровский) – 19:52 (pp)     3:2 Канин (Грегор, Форслинг) – 22:23     4:2 Родригес – 26:10 (sh)     5:2 Лунделль (Маршан, Экблад) – 27:17     5:3 Петтерссон (Кейн, Хьюз) – 27:55     5:4 Петтерссон (Шервуд, Вилландер) – 41:24     5:5 Гронек (Сассон, Кейн) – 43:14 (pp)     6:5 Беннетт (Миккола, Балинскис) – 44:02     7:5 Джонс (Райнхарт, Вераге) – 48:19 (pp)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Во время численного большинства «Пантерз» Бобровский остановил за своими воротами шайбу, выброшенную из зоны игроками «Ванкувера», и отдал её защитнику Сету Джонсу. Джонс совершил проход через всю площадку, обменявшись по пути передачами с нападающим Сэмом Райнхартом, и переиграл голкипера гостей Иржи Патеру.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Фото
Овечкин и Маршан обменялись майками и сделали совместное фото вместе с Бобровским
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android