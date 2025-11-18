Вратарь Сергей Бобровский оформил первый в сезоне-2025/2026 результативный пас

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс», который проходит в эти минуты на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида). 37-летний вратарь помог своей команде сравнять счёт на 20-й минуте игры (2:2).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Во время численного большинства «Пантерз» Бобровский остановил за своими воротами шайбу, выброшенную из зоны игроками «Ванкувера», и отдал её защитнику Сету Джонсу. Джонс совершил проход через всю площадку, обменявшись по пути передачами с нападающим Сэмом Райнхартом, и переиграл голкипера гостей Иржи Патеру.