Карлсон опередил Бекстрёма по числу матчей за «Вашингтон» и уступает лишь Овечкину

35-летний защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон довёл количество своих матчей за «столичных» в регулярных чемпионата НХЛ до 1106, выйдя на лёд в домашней игре с «Лос-Анджелес Кингз», проходящей в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. Благодаря этому Карлсон вышел на чистое второе место по количеству матчей за клуб, опередив завершившего карьеру нападающего Никласа Бекстрёма (1105).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Рой (Протас, Уилсон) – 03:41     2:0 Овечкин (Макмайкл, Чикран) – 21:51     2:1 Копитар (Перри, Фиала) – 33:27 (pp)    

Лидером в истории «Вашингтона» по количеству сыгранных матчей в регулярках НХЛ является 40-летний российский капитан команды Александр Овечкин — 1510.

В топ-5 входят также Калле Йоханссон (983) и Петер Бондра (961).

