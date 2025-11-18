Карлсон опередил Бекстрёма по числу матчей за «Вашингтон» и уступает лишь Овечкину

35-летний защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон довёл количество своих матчей за «столичных» в регулярных чемпионата НХЛ до 1106, выйдя на лёд в домашней игре с «Лос-Анджелес Кингз», проходящей в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. Благодаря этому Карлсон вышел на чистое второе место по количеству матчей за клуб, опередив завершившего карьеру нападающего Никласа Бекстрёма (1105).

Лидером в истории «Вашингтона» по количеству сыгранных матчей в регулярках НХЛ является 40-летний российский капитан команды Александр Овечкин — 1510.

В топ-5 входят также Калле Йоханссон (983) и Петер Бондра (961).

