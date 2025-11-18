27 сейвов Кочеткова принесли «Каролине» выездную победу над «Бостоном»

В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Брюинз» и «Каролина Харрикейнз». Гости выиграли встречу со счётом 3:1.

Ворота «Каролины» защищал российский голкипер Пётр Кочетков, который отразил 27 из 28 броско в створ. Защитники Никита Задоров («Бостон») и Александр Никишин («Каролина»), а также нападающие Марат Хуснутдинов («Бостон») и Андрей Свечников («Каролина») результативных действий не совершили.

Авторами голов «Харрикейнз» стали Джордан Стаал, Марк Янковски и Тейлор Холл, шайбу престижа «Бостона» за 10 секунд до сирены забросил Райли Тафти.