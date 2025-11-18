27 сейвов Кочеткова принесли «Каролине» выездную победу над «Бостоном»
В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Брюинз» и «Каролина Харрикейнз». Гости выиграли встречу со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Нюстрём, Каррье) – 28:25 0:2 Янковски (Холл, Уокер) – 33:34 0:3 Холл (Нюстрём) – 57:27 1:3 Тафти (Эйссимонт, Йокихарью) – 59:50 (pp)
Ворота «Каролины» защищал российский голкипер Пётр Кочетков, который отразил 27 из 28 броско в створ. Защитники Никита Задоров («Бостон») и Александр Никишин («Каролина»), а также нападающие Марат Хуснутдинов («Бостон») и Андрей Свечников («Каролина») результативных действий не совершили.
Авторами голов «Харрикейнз» стали Джордан Стаал, Марк Янковски и Тейлор Холл, шайбу престижа «Бостона» за 10 секунд до сирены забросил Райли Тафти.
