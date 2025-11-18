Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес». У Протаса — ассист

На льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Игра завершилась победой хозяев арены со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Мэтт Рой, а также российский форвард и капитан Александр Овечкин. Белорусский нападающий Алексей Протас отметился результативным пасом.

Единственная шайба гостей на счету Анже Копитар.

«Лос-Анджелес» остался на третьем месте Запада с 24 очками. «Вашингтон» после этой победы набрал 20 очков и поднялся на 14 место Востока.