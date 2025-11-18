Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес». У Протаса — ассист
Поделиться
На льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Игра завершилась победой хозяев арены со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Рой (Протас, Уилсон) – 03:41 2:0 Овечкин (Макмайкл, Чикран) – 21:51 2:1 Копитар (Перри, Фиала) – 33:27 (pp)
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Мэтт Рой, а также российский форвард и капитан Александр Овечкин. Белорусский нападающий Алексей Протас отметился результативным пасом.
Единственная шайба гостей на счету Анже Копитар.
«Лос-Анджелес» остался на третьем месте Запада с 24 очками. «Вашингтон» после этой победы набрал 20 очков и поднялся на 14 место Востока.
Комментарии
- 18 ноября 2025
-
06:02
-
05:51
-
05:50
-
05:49
-
05:35
-
05:10
-
04:44
-
04:25
-
04:14
-
04:09
-
03:50
-
00:03
-
00:02
- 17 ноября 2025
-
23:56
-
23:52
-
23:50
-
23:44
-
23:34
-
23:28
-
23:18
-
23:04
-
22:44
-
22:22
-
22:02
-
21:50
-
21:30
-
20:56
-
20:48
-
20:30
-
20:14
-
20:00
-
19:46
-
19:24
-
19:07
-
18:59