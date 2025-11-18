Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес». У Протаса — ассист

Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес». У Протаса — ассист
Комментарии

На льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Игра завершилась победой хозяев арены со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Рой (Протас, Уилсон) – 03:41     2:0 Овечкин (Макмайкл, Чикран) – 21:51     2:1 Копитар (Перри, Фиала) – 33:27 (pp)    

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Мэтт Рой, а также российский форвард и капитан Александр Овечкин. Белорусский нападающий Алексей Протас отметился результативным пасом.

Единственная шайба гостей на счету Анже Копитар.

«Лос-Анджелес» остался на третьем месте Запада с 24 очками. «Вашингтон» после этой победы набрал 20 очков и поднялся на 14 место Востока.

Турнирная таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Материалы по теме
Овечкин героически вытащил матч с 0:2! Но «Вашингтон» снова проиграл
Видео
Овечкин героически вытащил матч с 0:2! Но «Вашингтон» снова проиграл
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android