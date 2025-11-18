Ассист вратаря Бобровского помог «Флориде» переиграть «Ванкувер» в матче с 13 шайбами

В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Флорида Пантерз» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 8:5.

Ворота «Флориды» в этой игре защищал российский голкипер Сергей Бобровский, на счету которого результативная передача, а также 8 из 13 отражённых бросков в створ.

Авторами голов «Пантерз» стали Эй Джей Грир, Сет Джонс (дубль), Люк Канин, Эван Родригес, Антон Лунделль, Сэм Беннетт и Брэд Маршан. За «Кэнакс» отличились Дрю О'Коннор, Джейк Дебраск, Элиас Петтерссон (дубль) и Филип Гронек.