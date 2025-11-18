Ассист вратаря Бобровского помог «Флориде» переиграть «Ванкувер» в матче с 13 шайбами
В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Флорида Пантерз» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 8:5.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
8 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 О'Коннор (Майерс, Хьюз) – 14:50 0:2 Дебраск (Шервуд, Хьюз) – 15:14 (pp) 1:2 Грир (Вераге, Беннетт) – 15:50 2:2 Джонс (Райнхарт, Бобровский) – 19:52 (pp) 3:2 Канин (Грегор, Форслинг) – 22:23 4:2 Родригес – 26:10 (sh) 5:2 Лунделль (Маршан, Экблад) – 27:17 5:3 Петтерссон (Кейн, Хьюз) – 27:55 5:4 Петтерссон (Шервуд, Вилландер) – 41:24 5:5 Гронек (Сассон, Кейн) – 43:14 (pp) 6:5 Беннетт (Миккола, Балинскис) – 44:02 7:5 Джонс (Райнхарт, Вераге) – 48:19 (pp) 8:5 Маршан – 58:14 (sh)
Ворота «Флориды» в этой игре защищал российский голкипер Сергей Бобровский, на счету которого результативная передача, а также 8 из 13 отражённых бросков в створ.
Авторами голов «Пантерз» стали Эй Джей Грир, Сет Джонс (дубль), Люк Канин, Эван Родригес, Антон Лунделль, Сэм Беннетт и Брэд Маршан. За «Кэнакс» отличились Дрю О'Коннор, Джейк Дебраск, Элиас Петтерссон (дубль) и Филип Гронек.
