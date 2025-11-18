Александр Овечкин установил исторический рекорд НХЛ, превзойдя достижение Горди Хоу

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз», который недавно завершился на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. 40-летний форвард отличился на 22-й минуте и вписал своё имя в историю лиги.

Благодаря этой шайбе Овечкин забил свой 442-й гол на «Кэпитал Уан-Арене, обойдя Горди Хоу (441 гол на «Детройт Олимпия») и установив рекорд НХЛ по количеству голов в регулярном сезоне, забитых на одном и том же стадионе.

В итоге матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Вашингтона». Для Овечкина этот гол — шестой в сезоне.

