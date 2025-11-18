Скидки
Хоккей

Александр Овечкин до трёх очков сократил отставание от Джо Сакика в истории НХЛ

Александр Овечкин до трёх очков сократил отставание от Джо Сакика в истории НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (2:1), который прошёл в ночь с 17 на 18 ноября мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены». Благодаря этому занимающий 11-е место в списке бомбардиров НХЛ за всю историю капитан «столичных» сократил отставание от находящегося на 10-й строчке рейтинга Джо Сакика до трёх очков.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Рой (Протас, Уилсон) – 03:41     2:0 Овечкин (Макмайкл, Чикран) – 21:51     2:1 Копитар (Перри, Фиала) – 33:27 (pp)    

За карьеру в НХЛ на счету Овечкина после этого матча стало 1638 (903+735) очков. На счету Джо Сакика, который является следующей целью Александра, 1641 (625+1016) очко. Таким образом, отставание Овечкина от Сакика сократилось до трёх результативных действий.

Лучшим бомбардиром НХЛ всех времён является канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 (894+1963) очков.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Комментарии
