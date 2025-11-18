Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Коламбус» обыграл «Монреаль» с победным буллитом Марченко, у российских игроков 5 очков

В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки выиграли встречу в серии буллитов со счётом 4:3 Б.

В составе «Коламбуса» заброшенной шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Дмитрий Воронков, в активе его одноклубника Кирилла Марченко ассистентский дубль и победный буллит. 19-летний форвард «Монреаля» Иван Демидов оформил один результативный пас и не реализовал свою попытку в послематчевой серии.

Остальные голы «Блю Джекетс» на счету Зака Веренски и Адама Фантилли, у гостей отличились Оливер Капанен, Джош Андерсон и Лэйн Хатсон.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.