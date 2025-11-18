Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коламбус Блю Джекетс — Монреаль Канадиенс, результат матча 18 ноября 2025, счет 4:3 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Коламбус» обыграл «Монреаль» с победным буллитом Марченко, у российских игроков 5 очков
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки выиграли встречу в серии буллитов со счётом 4:3 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Веренски (Оливье, Койл) – 06:58     1:1 Капанен (Мэтисон, Демидов) – 24:47     2:1 Фантилли (Марченко, Воронков) – 29:47     3:1 Воронков (Марченко, Веренски) – 33:32 (pp)     3:2 Андерсон (Хатсон, Эванс) – 48:28     3:3 Хатсон (Добсон, Кофилд) – 58:41     4:3 Марченко – 65:00    

В составе «Коламбуса» заброшенной шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Дмитрий Воронков, в активе его одноклубника Кирилла Марченко ассистентский дубль и победный буллит. 19-летний форвард «Монреаля» Иван Демидов оформил один результативный пас и не реализовал свою попытку в послематчевой серии.

Остальные голы «Блю Джекетс» на счету Зака Веренски и Адама Фантилли, у гостей отличились Оливер Капанен, Джош Андерсон и Лэйн Хатсон.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android