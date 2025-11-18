Александр Овечкин побил рекорд Яромира Ягра в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз», который недавно завершился на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. 40-летний форвард после гола вписал своё имя в историю лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Рой (Протас, Уилсон) – 03:41 2:0 Овечкин (Макмайкл, Чикран) – 21:51 2:1 Копитар (Перри, Фиала) – 33:27 (pp)
Благодаря этой шайбе именитый россиянин побил рекорд Яромира Ягра по количеству победных голов в домашних матчах НХЛ с учётом плей-офф. В активе Овечкина теперь 81 такой гол, а у Ягра — 80, сообщает StatsCentre.
Напомним, в итоге матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Вашингтона». Для Овечкина этот гол — шестой в сезоне.
Овечкин сделал подарок девочке, которая борется с раком
