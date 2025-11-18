Кирилл Марченко набрал очки в 12-й игре подряд, до повторения рекорда «Коламбуса» — 1 матч
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко оформил ассистентский дубль в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:3 Б). Эта игра стала для Марченко 12-й подряд с набранными очками, в ходе результативной серии форвард набрал 15 (3+12) очков.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Веренски (Оливье, Койл) – 06:58 1:1 Капанен (Мэтисон, Демидов) – 24:47 2:1 Фантилли (Марченко, Воронков) – 29:47 3:1 Воронков (Марченко, Веренски) – 33:32 (pp) 3:2 Андерсон (Хатсон, Эванс) – 48:28 3:3 Хатсон (Добсон, Кофилд) – 58:41 4:3 Марченко – 65:00
Как сообщает пресс-служба НХЛ, за всю историю «Коламбуса» только один игрок смог оформить более длительную результативную серию — Райан Джохансен, которому удалась серия из 13 матчей с набранными очками в сезоне-2014/2015. Кэм Аткинсон в сезоне-2018/2019 оформил серию из 12 матчей, как и Марченко.
Видео: «Коламбус» выпустил матрёшки с изображениями российских игроков
