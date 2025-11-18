Кирилл Марченко набрал очки в 12-й игре подряд, до повторения рекорда «Коламбуса» — 1 матч

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко оформил ассистентский дубль в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:3 Б). Эта игра стала для Марченко 12-й подряд с набранными очками, в ходе результативной серии форвард набрал 15 (3+12) очков.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, за всю историю «Коламбуса» только один игрок смог оформить более длительную результативную серию — Райан Джохансен, которому удалась серия из 13 матчей с набранными очками в сезоне-2014/2015. Кэм Аткинсон в сезоне-2018/2019 оформил серию из 12 матчей, как и Марченко.

Видео: «Коламбус» выпустил матрёшки с изображениями российских игроков