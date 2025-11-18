40-летний Овечкин обновил рекорд НХЛ по победным голам

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился победным голом в матче с «Лос-Анджелес Кингз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и обновил собственный рекорд.

Шайба 40-летнего нападающего в сегодняшнем матче оказалась победной для «Кэпиталз». Овечкин в 139-й раз за карьеру в лиге стал автором победного гола в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

Таким образом, Александр обновил собственный рекорд НХЛ по количеству победных голов. До того как Овечкин установил данное достижение, возглавлял рейтинг чешский форвард Яромир Ягр, покинувший североамериканскую лигу со 135 победными шайбами.

