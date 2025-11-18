Скидки
40-летний Овечкин обновил рекорд НХЛ по победным голам

Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился победным голом в матче с «Лос-Анджелес Кингз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и обновил собственный рекорд.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Рой (Протас, Уилсон) – 03:41     2:0 Овечкин (Макмайкл, Чикран) – 21:51     2:1 Копитар (Перри, Фиала) – 33:27 (pp)    

Шайба 40-летнего нападающего в сегодняшнем матче оказалась победной для «Кэпиталз». Овечкин в 139-й раз за карьеру в лиге стал автором победного гола в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

Таким образом, Александр обновил собственный рекорд НХЛ по количеству победных голов. До того как Овечкин установил данное достижение, возглавлял рейтинг чешский форвард Яромир Ягр, покинувший североамериканскую лигу со 135 победными шайбами.

Овечкина облили пивом в раздевалке в честь 900-й шайбы в НХЛ

Александр Овечкин установил исторический рекорд НХЛ, превзойдя достижение Горди Хоу
Комментарии
