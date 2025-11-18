Овечкин — в шаге от повторения рекорда Ягра по победным голам в регулярках и плей-офф

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился победным голом в матче с «Лос-Анджелес Кингз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и приблизился к историческому рекорду.

Россиянин забросил свою 150-ю победную шайбу в регулярном сезоне и плей-офф вместе взятых и теперь находится в одной шайбе от того, чтобы сравняться с Яромиром Ягром (151) по количеству таких голов — это рекорд НХЛ.

Напомним, также благодаря голу в сегодняшнем матче Александр обновил собственный рекорд НХЛ по количеству победных голов в регулярках. Теперь у него их 139.

