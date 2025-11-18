Овечкин повторил достижение Рекки и в двух голах от повторения рекорда Селянне в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился победным голом в матче с «Лос-Анджелес Кингз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и обновил собственное достижение.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Рой (Протас, Уилсон) – 03:41 2:0 Овечкин (Макмайкл, Чикран) – 21:51 2:1 Копитар (Перри, Фиала) – 33:27 (pp)
Благодаря сегодняшней заброшенной шайбе россиянин сравнялся с Марком Рекки (22) по количеству победных голов, забитых в ноябре. Список возглавляют Теему Селянне (24) и Горди Хоу (23).
В текущем сезоне на счету российского капитана столичного клуба теперь шесть голов и девять результативных передач в 19 матчах регулярки. Также Овечкин был признан второй звездой сегодняшнего матча.
Овечкину подарили уникальный телефон в честь рекорда в НХЛ
