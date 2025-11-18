Александр Овечкин стал второй звездой матча НХЛ «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»
40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан экспертами НХЛ второй звездой домашнего матча регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз» (2:1). На счету Овечкина победная заброшенная шайба «Кэпиталз», оформленная на 22-й минуте игры.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Рой (Протас, Уилсон) – 03:41 2:0 Овечкин (Макмайкл, Чикран) – 21:51 2:1 Копитар (Перри, Фиала) – 33:27 (pp)
Первой звездой матча стал голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен, отразивший.30 из 31 броска в створ своих ворот (96,77%). Статус третьей звезды встречи достался защитнику «Кэпиталз» Мэтту Рою, в активе которого первая заброшенная шайба в матче на четвёртой минуте.
Видео: Овечкин встретился с юной фанаткой, которая борется с раком
