Марченко и Воронков вошли в тройку звёзд матча НХЛ «Коламбус» — «Монреаль»

Марченко и Воронков вошли в тройку звёзд матча НХЛ «Коламбус» — «Монреаль»
Комментарии

Российские нападающие «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков были признаны экспертами НХЛ звёздами домашнего матча регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс» (4:3 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Веренски (Оливье, Койл) – 06:58     1:1 Капанен (Мэтисон, Демидов) – 24:47     2:1 Фантилли (Марченко, Воронков) – 29:47     3:1 Воронков (Марченко, Веренски) – 33:32 (pp)     3:2 Андерсон (Хатсон, Эванс) – 48:28     3:3 Хатсон (Добсон, Кофилд) – 58:41     4:3 Марченко – 65:00    

Марченко стал первой звездой матча — в его активе ассистентский дубль, а также реализованный победный буллит. Для Кирилла эта игра стала 12-й результативной подряд. Отметившегося заброшенной шайбой и результативной передачей Воронкова эксперты лиги признали третьей звездой.

Статус второй звезды встречи достался нападающему «Блю Джекетс» Заку Веренски, также оформившему гол+пас.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Воронков на русском высказался в раздевалке «Коламбуса»

Новости. Хоккей
