Марченко и Воронков вошли в тройку звёзд матча НХЛ «Коламбус» — «Монреаль»

Российские нападающие «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков были признаны экспертами НХЛ звёздами домашнего матча регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс» (4:3 Б).

Марченко стал первой звездой матча — в его активе ассистентский дубль, а также реализованный победный буллит. Для Кирилла эта игра стала 12-й результативной подряд. Отметившегося заброшенной шайбой и результативной передачей Воронкова эксперты лиги признали третьей звездой.

Статус второй звезды встречи достался нападающему «Блю Джекетс» Заку Веренски, также оформившему гол+пас.

Видео: Воронков на русском высказался в раздевалке «Коламбуса»